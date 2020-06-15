Ali Koç'dan Kruse açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV canlı yayınında konuşuyor. Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları;
Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum
Muslera bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı
Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ünlü futbolcu Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı. Protokole imza atan Türk asıllı Alman milli oyuncunun, memleketindeki tesisin açılışına da katılacağı belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Alman futbolcu Max Kruse, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kadrosuna alınmadı.