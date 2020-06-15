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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 21:11
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Ali Koç'dan Kruse açıklaması

Ali Koç'dan Kruse açıklaması

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Max Kruse'nin ameliyat olduğunu açıkladı. Koç, "Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV canlı yayınında konuşuyor. Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları;

Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum
Muslera bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı

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