Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9411
  • 6,6152
  • 287.657
  • 114112
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Adil Rami'nin gelen teklifleri elinin tersiyle itmesi Ali Koç ile Damien Comolli'nin arasını açtı

Adil Rami'nin gelen teklifleri elinin tersiyle itmesi Ali Koç ile Damien Comolli'nin arasını açtı

Adil Rami'nin gelen teklifleri elinin tersiyle itmesi Ali Koç ile Damien Comolli'nin arasını açtı

Adil Rami'nin bazı Fransız ekipleriyle görüşmesine rağmen kendisine sunulan yıllık ücretleri beğenmemesi Ali Koç ile Comolli'nin arasını açtı.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon başında Ersun Yanal’ın onayının olmamasına rağmen Comolli’nin imza attırdığı Adil Rami’nin bazı Fransız takımlarıyla görüşmeler yaptığı, fakat oyuncunun kendisine sunulan yıllık ücretleri beğenmediği için Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

ADİL RAMİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Marsilya’da disiplinsiz tavırları ve sürekli futbol dışı olaylarla adının anılmasından dolayı dışlanan Rami’yi transfer eden Comolli ile yönetimin arasının açıldığı belirtilirken, Fransız Sportif Direktörün geçtiğimiz günlerde ‘Rami kulüpte kalacak’ açıklamaları Ersun Yanal’ın da tepkisini çektiği öğrenildi. France Football'un verdiği bilgilere göre; Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro kazanan Rami için Ali Koç’un Comolli’yi sert bir şekilde uyardığı ifade edilirken, başkanın ‘Sen getirdin sen göndereceksin’ dediği kaydedildi.

Bu sezon 4 maçta forma giyen 34 yaşındaki stoper sadece 241 dakika sahada kaldı.


Alp Navruz o diziyle dönüyor!
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
Burçin Terzioğlu'ndan erken final açıklaması
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Haydarlar köyünde büyükbaş çiftliği bulunan Halil Uymaz’a ineklerden biri veteriner hekim Ömer Şi

Çift Başlı Doğan Buzağı Görenleri Hayrete Düşürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ağrı'da drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması"

Tıp tarihinin bilinmeyen korkunç tarihi