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  3. Ali Koç, Vedat Muiriqi'nin golünü ayakta alkışladı

Ali Koç, Vedat Muiriqi'nin golünü ayakta alkışladı

Ali Koç, Vedat Muiriqi'nin golünü ayakta alkışladı

Fenerbahçe, Konyaspor'u Kadıköy'de adeta darmadağın ederken Vedat Muriç müthiş bir gole imza attı. Takımının 5. golünü atan Muriç'in fileleri havalandıran şutunun tekrarını başkan Ali Koç stattaki ekrandan izlerken hayranlığını gizleyemedi.

Fenerbahçe, Konyaspor'u Kadıköy'de adeta darmadağın ederken Vedat Muriç müthiş bir gole imza attı. Takımının 5. golünü atan Muriç'in fileleri havalandıran şutunun tekrarını başkan Ali Koç stattaki ekrandan izlerken hayranlığını gizleyemedi.

(Fanatik)

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