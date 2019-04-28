Ali Koç, Trabzonspor maçında 90+6'da gelen gole sevinmedi

Fenerbahçe'nin. 90+6'da gelen beraberlik golü Kadıköy'de büyük sevinç yarattı. Sarı-lacivertli yöneticiler birbirlerine sarılıp golü kutlarken Başkan Ali Koç'un hiç sevinmemesi ve başının önüne eğik kalması dikkatlerden kaçmadı.

GOLDEN ÖNCE TEPKİ VARDI

Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçının son dakikalarında başkan Ali Koç'a ve oyunculara ciddi şekilde tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" ve "Formayı çıkarın, s....... gidin" şeklinde tezahüratlar yaptı.

SEVİNDİREN 1-1'LER!

Fenerbahçe, Galatasaray maçından sonra Trabzonspor karşısında da 1-1'i yakaladığı için büyük sevinç yaşadı. Dün akşam 1-0 geriye düşen Fenerbahçe daha sonra 10 kişi kaldı ve son anda golü buldu. Sarılacivertli takım, G.Saray derbisinde ise önce 10 kişi kalmış, ardından 1-0 geriye düşmüş ve sonrasında beraberlik golünü atmıştı.

DERBİLERİN ADAMI VALBUENA

56. dakikada oyuna giren Valbuena, 1 puanı getiren golüyle hem takımını hem de hocasını bir anlamda ipten aldı. Bu sezon Süper Lig'de 2 gol, 6 asistle 8 gole katkı sağlayan Fransız yıldız, bunların yarısını derbilerde yaptı. Trabzonspor'a karşı 1 gol, Beşiktaş'a karşı 1 asist, Galatasaray'a karşı ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)