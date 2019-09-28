Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ali Koç, taraftarları deplasmana böyle uğurladı

Ali Koç, taraftarları deplasmana böyle uğurladı

Ali Koç, taraftarları deplasmana böyle uğurladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapılacak derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na yolcu etti.

Başkan Koç ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, derbiye gitmek için Ülker Stadı çevresinde toplanan taraftarlar ile bir araya geldi. Ali Koç ile yöneticiler, bir süre sohbet ettiği sarı-lacivertli taraftarları daha sonra Türk Telekom Stadı'na uğurladı.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüsler, Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde ve sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?
Hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin acı günü
Ünlü oyuncu hamileliğinin son ayında böyle görüntülendi
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu
<p>Silivri açıklarında yeniden deprem oldu. Bugün saat 14.03´de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8

Silivri Açıklarında 3,8 Büyüklüğünde Deprem

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kiracı 40 arkadaşını toplayıp yaptı! Ev sahibi görünce şoke oldu