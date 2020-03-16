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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 07:54
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 07:54

Ali Koç seçime gidiyor, yönetim değişiyor!

Ali Koç seçime gidiyor, yönetim değişiyor!

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Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.

AKŞAM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Konyaspor mağlubiyeti sonrası uzun süredir düşündüğü planı hayata geçirme kararı aldı; seçime gidecek! Fenerbahçe'nin 1 numarasının kısa süre içinde bu kararı açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'deki 2. senesini tamamlamak üzere olan Başkan Ali Koç, bu hamlesiyle birlikte yönetim kurulunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Koç bu hafta içinde bu konuda camianın önde gelen bazı isimleriyle görüşmeler yapacak. Koç'un Semih Özsoy'a yeni yönetim kurulunda da yer vermesi bekleniyor.

20 AYDA SIKINTI BÜYÜK

Haziran 2018'deki seçimde eski başkan Aziz Yıldırım'a 16 bin 92 oy fark atarak başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 20 aylık dönemde sportif açıdan Fenerbahçe'yi arzuladığı noktaya taşıyamadı. Ali Koç, Galatasaray derbisi sonrası seçim söylemleri ile ilgili "Genel kurulmuş, ben vazgeçiyormuşum. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ha birileri çıkıp illa ki 'Hodri meydan, genel kurula gidelim' diyorsa bakalım gelsinler, başvursunlar! Önlerini kapamayız" ifadelerini kullanmıştı. Ali Koç'un bu ifadeleri sonrası muhalefet cephesinde ilginç gelişmeler yaşanmıştı.

YILDIRIM VE DOSTLARI

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kendi döneminde çalıştığı yöneticilerle bir araya geldi. Bu fotoğrafı Murat Özaydınlı sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım Aziz Yıldırım ile ilgili yorumlar yapılmasına neden oldu. Aziz Yıldırım'ın başkanlık konusunda bir düşüncesi yok. Ancak Koç'un karşısına çıkabilecek bir adaya destek verebileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere Koç'un yönetiminde Ali Şen'in oğlu Metin Şen istifa etmişti. Bir diğer yönetici Burhan Karaçam'ın Ali Koç ile bazı sorunlar yaşadığı da iddia edilmişti.

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SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor
Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor

Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.

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