Ali Koç MHK'ya yüklendi

AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, MHK ile ilgili şunları söyledi: “Sezon başından itibaren kazandığımız maçların hakemlerinin bir sonraki hafta görev alamaması, puan kaybettiğimiz maçların hakemlerinin ise bir sonraki hafta görev alıyor olması gerçeği kesinlikle tesadüfl e açıklanamayacağına göre bunun sebebi nedir? Hakem atamaları, kararları, VAR uygulamaları toplamında büyük resimde görünen; Türk futbolunda adil rekabet ortamına zarar verecek, çelişkili ve kararların uygulandığı gerçeğidir. F.Bahçe hiçbir durum ve koşulda bir ayrıcalık talep etmemiştir, etmeyecektir. Göztepe maçında ilk bakışta ofsayt olmadığını gördüğü pozisyonda, VAR’ın tam 4 dakika 17 saniye boyunca pozisyonu incelemesine mantıklı bir açıklama bulamıyoruz. F.Bahçemizin kural hatası iddiası olduğu maçtan gazetelere demeçler veren MHK Başkanı’nın, 13 haftalık süre boyunca ligin genelinde yaşanan tüm tartışma ve sorgulamalara dair hiç bir açıklamada bulunmaması bir başka tuhaf durumdur.”