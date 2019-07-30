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  • 30 Temmuz 2019 Salı 09:06
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 09:09

Ali Koç, Luiz Gustavo transferini bitirmek içim Marsilya ile masaya oturdu

Ali Koç, Luiz Gustavo transferini bitirmek içim Marsilya ile masaya oturdu

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luiz Gustavo için kulübüyle pazarlık masasına oturdu.

Art arda açıkladığı transferlerin ardından kısa bir süreliğine durulan Sarı-Lacivertliler, Eljif Elmas'ın Napoli'ye satılmasının ardından tekrar harekete geçti. F.Bahçe transfer döneminin başından beri gündeminde olan Brezilya orta saha Luiz Gustavo için yeni bir sefere çıktı. Ancak bu seferin diğerlerinden farkı başkan Ali Koç'un direkt devreye girmesi... Audi Cup'ta oynayacağı maçları izlemek için Almanya'ya gidecek olan Koç, öncesinde sambacının transferini bizzat bitirmek için Marsilya'ya uçtu.

5-6 MİLYON EUROYA BİTER

Ali Koç önderliğindeki F.Bahçe heyeti, Marsilya’nın 9 milyon euro istediği Gustavo için sıkı bir pazarlık yaparak oyuncunun transferi bitirilmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 32 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun alınmasını çok isterken, Sarı-Lacivertliler’in hedefi 5-6 milyon euro bandında transferi sonlandırmak. Koç’un Luiz Gustavo transferini bu görüşmede bitirmek istemesinin en temel sebebi ise sambacının bir an önce takıma katılıp ligde oynanacak ilk maçta sahada yer alabilmesi.

(Güneş)

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