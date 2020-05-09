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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:34
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:34

Ali Koç Gökhan Gönül transferine sıcak bakıyor

Ali Koç Gökhan Gönül transferine sıcak bakıyor

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Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gitmesindeki temel sorumlunun dönemin Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanlış politikaları olduğunu düşünen Başkan Ali Koç bu transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’de Gökhan Gönül transferiyle ilgili gündem sürüyor. Sezon sonu Isla’nın ayrılacak olmasıyla birlikte sağ bek arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler için Gökhan Gönül’ün takıma döneceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Uzun süren bu iddiaların ardından bazı taraftarlar bu haberlere tepki gösterse de kulüpten henüz bu konuyla ilgili bir açıklama ve yalanlama gelmedi.

Taraftarın aksine Başkan Ali Koç’un Gökhan’a bakış açısı farklı.

 Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe’den ayrılık sürecini yakından bilen Başkan Koç, futbolcunun Beşiktaş’a gitmesindeki temel sorumlunun dönemin Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanlış politikaları olduğunu düşünüyor.

Başkan Koç, seçim süreci içinde yaptığı bir açıklamada “Bence Gökhan Gönül’ün gidişi bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu böyle gitmez” demişti.

Ciddi mali sıkıntıları bulunan sarı-lacivertliler için mevcut ekonomik şartlarda iyi bir sağ bek bulmak zor.

Gökhan’ın sözleşmesi bitiyor. Futbolcu 35 yaşında olsa da hala başarılı bir performans ortaya koyuyor.

 Ayrıca sarı-lacivertlerin şampiyonluğa giderken bu tip tecrübeli oyunculara ihtiyacı da bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüp şu an beklemede ve Gökhan Gönül’ün durumu uzaktan takip ediliyor. Deneyimli oyuncunun dönmeye sıcak bakıp bakmadığı merak ediliyor.

Sosyal medya hesabında halen Fenerbahçe ile ilgili paylaşmalarını kaldırmayan başarılı sağ bekin bu davranışı aslında eski kulübene saygısını ve bakış açısını gösteriyor.

Deneyimli oyuncu kararını verirken en önemli kriterin “Kendisini en çok isteyen kulüp” olarak belirledi. 

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