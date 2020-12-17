Ali Koç futbolcularla ilk görüşmesini yaptı: Böyle bir görüntü istemiyorum

Sabah

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Samandıra'da ilk kez oyuncular ve teknik heyet ile bir araya geldi. Son olarak Yeni Malatyaspor'a yenilen ve Kadıköy'de üst üste 3. mağlubiyetini alan takımla toplantı yaptı.



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, Kadıköy'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş ve "Panik yapmıyoruz. Benim ve başkan Ali Koç'un olduğu yerde paniğe yer yok" demişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte çarşamba günü öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

FUTBOLCULARLA İLK TEMAS

Yeni Malatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi. Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği karşısında turu geçmesine rağmen zorlandığını belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi.

“BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM”

Ali Koç, "Burası Fenerbahçe... Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum" diye konuştu.

“2021’E EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE GİRMELİYİZ”

Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç, "Önce Gaziantep deplasmanı ardından Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacağımız maç çok önemli. Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum. 2021 yılına en güçlü şekilde girmeliyiz.

“HER ŞARTTA ARKANIZDAYIZ, YETER Kİ MÜCADELE EDİN”

Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım. Biz her şartta arkanızdayız, yeter ki mücadele edin.

“KADIKÖY YENİDEN MABEDİMİZ HALİNE GELMELİ”

İç sahada alınan yenilgiler ve içinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor. Bundan önceki dönemlerde en büyük gücümüz, evimizde kaybetmememizdi. Rakiplerimiz Kadıköy’e korkarak gelir, sahaya çıkmadan yenilgiyi kabullenirdi. Maalesef bu gelenek bozuldu. En kısa sürede Kadıköy yeniden mabedimiz haline gelmeli.

“GÜVENİMİZİ BOŞA ÇIKARMAYIN”

Mutlaka kazanmanızı bekliyorum. Puan kayıpları olacaktır. Ancak artık iç saha problemini çözüp, camianın özlemle beklediği şampiyonluğa doğru adım adım yürümenizi istiyorum. Hepimiz sizlere inanıyoruz, bu güveni boşa çıkarmayın.”