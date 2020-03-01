Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.

Son haftalarda peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın olası istifasında çözüm yolu belli oldu.

Derbi mağlubiyeti sonrasında sarı lacivertlilerde Ersun Yanal'ın istifa edeceği iddia edilse de Yanal'dan bu konuda ses çıkmadı.

YANAL'IN YERİNE EMRE BELÖZOĞLU

Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİ HAZIR!

Belözoğlu'nun ekibinde kaleci Volkan Demirel, Orhan Ak ve Tuncay Şanlı'nın olacağı belirtildi.

PRO LİSANS İÇİN ADAY YALÇIN KOŞUKAVAK'TI

Pro Lisans sahibi teknik direktör için de arayışını hızlandıran Fenerbahçe bu konuda 1.5 hafta önce Yalçın Koşukavak için yoklama yaptı. Koşukavak'ın Altay ile anlaşmasından sonra bu isim olmadı. (Ajansspor)