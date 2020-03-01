Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu

Son haftalarda peş peşe puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın olası istifasında çözüm yolu belli oldu.
Derbi mağlubiyeti sonrasında sarı lacivertlilerde Ersun Yanal'ın istifa edeceği iddia edilse de Yanal'dan bu konuda ses çıkmadı.
Yanal'ın olası istifasına karşı planlarını hazırlayan Ali Koç ve yönetimi, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Emre Belözoğlu'nun Yanal'ın ayrılığının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.
Belözoğlu'nun ekibinde kaleci Volkan Demirel, Orhan Ak ve Tuncay Şanlı'nın olacağı belirtildi.
Pro Lisans sahibi teknik direktör için de arayışını hızlandıran Fenerbahçe bu konuda 1.5 hafta önce Yalçın Koşukavak için yoklama yaptı. Koşukavak'ın Altay ile anlaşmasından sonra bu isim olmadı. (Ajansspor)
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
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