Ali Koç eleştirilere yanıt verdi: 'Bana vurun'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olaylı Başakşehir maçı galibiyeti sonrası açıklamaları şu şekilde:

Kazandık. Çok ihtiyacımız vardı. Son haftalarda taraftarımızı üzdük, endişelendirdik. 14 gün araya giriyoruz. Bu galibiyet önemliydi. Oyuncuların reaksiyon vermesi de önemliydi. Sahada gördük. İlk 20-25 dakika var. Sonra dengeledik ve eşitliği sağladık. Öne geçtik. 11'e 11'ken 2-1 yakaladık. Bariz bir üstünlüğümüz vardı. 2 kırmızı kart vardı.

"OYUNDA ÜSTÜNLÜĞÜ ALDIK"

Oyuncuların birbirine inanmaları önemliydi. 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle sahaya yansıttık. Şans, hakem hataları, kötü futbol, beklenen reaksiyonun verilmemesi vardı sonra. Biz ilk gol attığımız maçlarda puan ortalaması 3. İlk golü yediğimizde puan ortalamamız 1. Geriden gelip çevirdik. 11'e 11'ken 1-0'dan geri dönüp 2-1 öne geçtik. Futbol olarak üstünlüğümüzü gösterdik. Birçok açıdan önemliydi.

"İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DESTEK"

Taraftarlarımızı üzdük ama 26-27 hafta var. Bizim camiada işler biraz kötüye gitsin, malum şahıslar ortaya çıkıyor, sivil kişiler, camianın bazı insanları bunlar, gerekse de medya Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. En üzüldüğüm, samimi ve inandığımız yüreği, kalbi, gönlü Fenerbahçe'ye yanıp tutuşan insanlar da çok etkileniyor. Üzülerek görüyorum. Başka camialar maçlar kaybettiği zaman hakem konuşuluyor. Bizim camiamızda yaşananlar yaşanmıyor. Kırılgan bir camiayız. Haklı, haksız sebepler var. Gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlere sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de destek olun. 2 senedir oluyorsunuz zaten. Lütfen bu uzun maratonda inişli çıkışlı dönemler olacaktır. 1-2 mağlubiyet üstünden büyük resmi etkilemeyin. Kötü günde hocamıza, oyuncularımıza destek olun. Sezon sonu geldiğinde arzu ettiğimiz, uzun zamandır beklediğimiz, hak ettiğimiz, edeceğimiz şampiyonluğu yakalayalım. Ancak bu şekilde olur.

"HAKEM STANDARDINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Sizler her mağlubiyet sonrası hocamızı, oyuncularımızı yerden yere vurunca etkileniyorlar. Aile havası erozyona uğruyor. Bana vurun, hiç fark etmez. Benim için önemli olan sporcularımız. Birine kızacaksanız bana kızın. Niyetimiz iyi. Zaman zaman şansımız tutmuyor. Hakem şansımız da yanımızda olmuyordu önceki haftalarda. Hakemlerin performansı ve standartından memnun değilim. Geçen hafta 6 penaltı vardı, enteresandı. Biz göre Thiam'a yapılan hareket için VAR'a gidilebilirdi. Gaziantep maçında Pelkas'ın ofsayt diye sayılan pozisyonu, goldü. Bir VAR'a gidilebilirdi. Dolayısıyla tüm takımlar bu hakem performansından yakınıyorsa bir problem var. Bunu da böyle algılamamak lazım. Tüm takımlar şikayet ediyorsa iyi yapıyoruz demeyin. Sıkıntı var. Gelin beraber yapalım, hepimiz paydaşız. Daha iyiyi hep beraber yapalım. Hakemlik zor meslek. Seyircisiz maçta daha da zor meslek. Çünkü her şey duyuluyor.

"LİDERİN 1 PUAN ARKASINDAYIZ"

Bu kadar sakata rağmen, sıkıntıya rağmen şu an 1 puan liderin arkasındayız. Daha gidecek çok maç var. Oynanacak çok maç var. Bu ligde son derece enteresan sonuçlar olacak. Hem büyük takımlar, hem de büyük addedilmeyen takımlar kazanacak. Rica ediyorum taraftarlarımızdan umudu yitirmeyin. Umut önemli şey. Burada kaybetseydik, Kadıköy'de üst üste 4 maç mağlubiyet olacaktı. Bu sene deplasmanlarda iyiyiz. Ben inanıyorum ki, şu 14 günlük ara bize fayda sağlayacak. 2-3 güne tüm oyuncular geri dönecek. Bundan sonraki süreç bizim için daha hayırlı, daha iyi olacak. Hakem performansında genel bir sıkıntı var. Başakşehir, hakem konuşmadan maçı koparabilirdi. 1-0'ken çok pozisyonları vardı. Çok şükür yararlanamadılar. Sonra biz sazı elimize aldık. 11'e 11'ken açık ara Fenerbahçe daha üstündü. 11'e 11'ken 2-1'di.

"KİM DAHA ÇOK ZARAR GÖRDÜ?"

Şöyle bir şey duyuyorum. Faulü yapan Skrtel'di. Kartı alan başka futbolcuydu. Öyleyse hatadır. O işin bilançosunu çıkaracaksak, Rıdvan Hoca'ya soruyorum, bu sezon ve sonraki sezon, geçen sezonun ikinci yarısındaki 7 hafta kim hakemden daha çok zarar görmüş, kim faydalanmış. Soruyorum Rıdvan Hoca'ya. Fenerbahçe bugün bana sorarsanız bileğinin hakkıyla maçı aldı. 3 bölümlük maçtı. İlk 20-25 dakikalık bölümde Başakşehir alıp götürebilirdi, sonra dengeledik eşitlik oldu, kartlar gelene kadar 2-1 öndeydik ve üstündük, kartlardan sonra maç koptu.

"ATAMALAR ŞEFFAF OLMALI"

Birkaç önerim vardı MHK'ye. Şu an 1 gözlemci, bir form dolduruyor, o nota dönüşüyor. 86'dan aşağıysa bir sonraki hafta maç alamıyor. Bunları yayınlayın. Yayınlayarak kazanılacak çok şey var, kaybedilecek hiçbir şey yok. Kura bir öneriydi. Hakem atamaları, performans notuna göre belirleniyor. Hakem atamalarından hakemlere mesaj verme diye bir literatür var. Bu işi bilenler anlatıyor bize. Hakem atamaları daha şeffaf yapılabilir. Göremediğim sakıncalar da olabilir. Konuşarak artısı, eksisi değerlendirilerek tüm paydaşlar yapabiliriz. Niye yapmıyoruz. Yapmak çok basit. Başka öneriler de olabilir. Akıl akıldan üstündür. Bütün takımlar şikayet ediyor, demek ki biz iyi yönetiyoruz" demekle olacak şey değil.

"BU KAFAYLA İLERLEMEZ"

Beşiktaş maçından önce hakemle ilgili iki tane iddia vardı. Hakemin babası Fenerbahçe'de oynamış dendi, Malatya'da oynamış. İkincisi ise bu resmi ağızlardan geldi. Hakem Yapı Kredi'de çalışıyor dendi, araştırdık değilmiş. Hiç alakası yok. İzah ettik, anlattık. Çıkın izah edin dedik. İlk defa bir büyük maç yönetecekti. Bir de bu algılar var, düzeltelim dedik, düzeltmediler. Bunlar çok üzücü işler. Bu kafayla Türk futbolu ilerlemez. Kazandıktan sonra da hakem şikayetlerimiz vardı. Kafa kafaya verelim hepimiz, federasyon, medya, kulüpler birlikte yapalım.

"VAR ODASINI ANLAMIYORUZ"

VAR odasındaki anlamakta zorluk çekiyoruz. Müthiş bir standartsızlık var. Çoğu kulüp sıkıntı duyuyor. Ben VAR'a inanıyorum. VAR'ın doğru kullanımı hataları minimize edelim.