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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:20
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:20

Ali Koç çağrı yaptı, Fenerbahçe Youtube'da rekor kırdı!

Ali Koç çağrı yaptı, Fenerbahçe Youtube'da rekor kırdı!

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Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da görüntülenme sayısıyla Türkiye'de rekor kırdı.

Kulüpler son dönemde resmi Youtube hesaplarına büyük önem verirken, Fenerbahçe'nin Youtube kanalı Temmuz ayında Türkiye rekoru kırdı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ocak ayındaki "Camiaya Sesleniş" programında taraftarların Youtube hesabına abone olma konusunda çağrıda bulunmasının ardından 280 bin civarındaki abone sayısı 700 bine yükselmişti. Son olarak da ilk 1 milyon aboneye ulaşan kulüp olan Fenerbahçe, Temmuz ayında Türkiye rekoru kırdı.

Desportes Finanzas'ın raporlarına göre; Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da 15.2 milyon görüntülenmeyle Türkiye'de bir rekor kırdı. Daha önce Türkiye'de hiçbir kulüp 1 ayda Youtube kanalında bu sayıda görüntülenmeye ulaşamamıştı.

(Futbol Arena)

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Ali Koç çağrı yaptı, F.Bahçe rekor kırdı!
Ali Koç çağrı yaptı, F.Bahçe rekor kırdı!

Ali Koç çağrı yaptı, F.Bahçe rekor kırdı!

Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da görüntülenme sayısıyla Türkiye'de rekor kırdı.

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