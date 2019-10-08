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  3. Ali Koç: 'Bu gemi nasıl yüzecek?'

Ali Koç: 'Bu gemi nasıl yüzecek?'

Ali Koç: 'Bu gemi nasıl yüzecek"'

“Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-2020 sezonu kolay değil.” diyen Başkan Koç, “Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz” dedi.

AKŞAM

F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sponsorluk anlaşması Ülker Stadyumu’nda yapıldı. Törende bir konuşma yapan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hayallerinde daha büyük sponsorluklar olduğunu ifade ederek, “İnşallah futbol tarafında bir işbirliğimiz olacak. Sponsorun büyüğü küçüğü yok. Pek çok rakibimizin mecburen küçülmeye gittiği ortamda Aziz başkanın da ortaya koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olma durumunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan Koç, “Bazen taraftarlarımız bize kızıyorlar ‘amatörleri bırakın, futbola odaklanın’ diye. Bu bir anlayış ve duruş. Buralara yapılan yatırımları alıp futbola yatırma durumu yok Fair Play’den dolayı. Ne kadar harcayacağınız belli. Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Hiçbir kulüp için 2019-20 sezonu kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Önümüzdeki günlerde camiaya sesleniş yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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