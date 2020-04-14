Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi

Öncelikle teknik direktör sorununu ortadan kaldırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transferde de nokta atışlar yapmaya ve takımın kimliğini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu planlama çerçevesinde de ilk adım atıldı;
Isla'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, hem yabancı kontenjanı hem de ekonomik gerçekleri düşünerek sağ beke yerli bir hamle yapma kararı aldı.
Isla'nın yerine Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazim Sangare'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bizzat devreye girerek iş ortağı da olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı.
Nazım Sangare'nin teklifi kabul etmesi durumunda yeni sezonun ilk imzasını da attıracak olan Fenerbahçe Yönetimi, bir diğer hamlesini de sol bek mevkisi için yaptı.
Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini makul şartlar ile uzatarak alternatif bir oyuncu yaratmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, asıl hamlesini Asamoah ile yaptı.
Inter'de kadroda düşünülmeyen Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için İtalyan kulübü ile görüşen sarı-lacivertli yönetim, 31 yaşındaki Ganalı futbolcu ile de anlaşmaya vardı. (Sporx)
UEFA'dan Finansal Fair Play kemerini yumuşatmasının ardından bir nebze de olsa rahat nefes alan Fenerbahçe, iki sezonluk hayal kırıklığının ardından bu kez daha kararlı adımlar atmaya başladı.
2014-2015 futbol sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupalarını müzesine götüren Gençlebirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş bir itiraf geldi. Hamzaoğlu, "Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü." dedi. İşte Hamzaoğlu'nun açıklamarı...
Son olarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman için flaş iddia! Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik adama Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp talip oldu. İşta yaşanan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...
Bu sezona iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında art arda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda takımın zayıf noktalarına takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin öncelikli mevkilerinden biri de sol bek idi. Sezon başında Kolarov'u kadrosuna katamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, İspanyol takımına transfer sürecini ve karantina günlerinde neler yaptıklarını anlattı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan başarılı futbolcu, Göztepe'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda başkan Mehmet Sepil ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.