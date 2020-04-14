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  • 14 Nisan 2020 Salı 20:56
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  • 14 Nisan 2020 Salı 21:06

Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi

Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi

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Başkanlığı döneminde futbolda istediği başarıları yakalayamayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sefer işleri sıkı tutuyor. UEFA'dan Finansal Fair Play kemerini yumuşatmasının ardından bir nebze de olsa rahat nefes alan sarı-lacivertliler, iki sezonluk hayal kırıklığının ardından bu kez daha kararlı adımlar atmaya başladı.

Öncelikle teknik direktör sorununu ortadan kaldırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transferde de nokta atışlar yapmaya ve takımın kimliğini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu planlama çerçevesinde de ilk adım atıldı;

Isla'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, hem yabancı kontenjanı hem de ekonomik gerçekleri düşünerek sağ beke yerli bir hamle yapma kararı aldı.

Isla'nın yerine Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazim Sangare'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bizzat devreye girerek iş ortağı da olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı.

Nazım Sangare'nin teklifi kabul etmesi durumunda yeni sezonun ilk imzasını da attıracak olan Fenerbahçe Yönetimi, bir diğer hamlesini de sol bek mevkisi için yaptı.

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini makul şartlar ile uzatarak alternatif bir oyuncu yaratmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, asıl hamlesini Asamoah ile yaptı.

Inter'de kadroda düşünülmeyen Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için İtalyan kulübü ile görüşen sarı-lacivertli yönetim, 31 yaşındaki Ganalı futbolcu ile de anlaşmaya vardı. (Sporx)

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Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi
Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi

Ali Koç bizzat devreye girdi transferi bitirdi

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