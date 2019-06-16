Ali Koç affetti, kurul affetmedi!

Fenerbahçe efsanelerinden Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, geçen yıl başkanlık kampanyası sırasında Ali Koç ile ilgili attığı tweetler nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kongre üyeliğinden ihraç edilmişti. Genel Kurul'da söz alıp savunma yapan Okan Altıparmak yanlış anlaşıldığını ve 20 sayfalık savunmasını daha önce hem başkan Ali Koç'a hem de yönetim kurulunu gönderdiğini ifade etti.

Altıparmak yazdığı mesajı hemen sildiğini belirtirken genel kurul üyeleri önünde başkandan özür diledi ve oylamanın Ali Koç'un sözlerinin ardından yapılmasının istedi.

Ardından ise cevap hakkı doğan Ali Koç kürsüye geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisiyle ilgili hakaret tweetleri nedeniyle kulüpten ihraç edilen Okan Altıparmak'la ilgili olarak "3 Temmuz'da yaşadıklarımızdan sonra başkanımızın çevresindeki insanların yönlendirmesiyle o fitne fesatı yaymalarından dolayı onlara daha çok kırıldım. Okan Altıparmak saçma sapan tweet'ler attı. Açıklamalarını inandırıcı bulmamakla beraber, Ogün ağabeyin hatrına affedilmesini rica ediyorum" dedi.

Bu sözlerin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük oylamaya geçti. Tek tek sayılan oyların ardından 123 üye yönetim kurulunun ihraç kararının kaldırılmasını istedi. Ancak 192 üye ihracın kaldırılmaması yönünde oy kullandı ve Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi.

(Sporx)