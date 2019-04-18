Ali Ay: Ben bu kulübü hepinizden fazla seviyorum

İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Şahin ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ali Ay, yaklaşık bir haftadır hakaret dolu yazılara, haberlere maruz kaldıklarını, ne kendisinin ne de yönetiminin bunları hak ettiğini söyledi.

Sportif başarılar konusunda eleştiriye açık olduğunu ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Benim dürüstlüğüme söz söylerseniz, bununla ilgili tabii ki bizlerin de konuşma hakkı olacak. Bazı arkadaşlar, 'Arsa satışlarından menfaat sağlıyor.' diye yazmışlar, çizmişler. Ben bu kulübe yıllık aşağı yukarı 10 milyon liraya yakın kendi cebimden ödüyorum. Sizler Bursaspor'u seviyorsunuz ama ben hepinizden fazla seviyorum. Ben buraya elimi değil, gövdemi koydum. Neden yaptık bu işi? Çünkü yeşil-beyaz armaya, Bursaspor Marşı'na aşık insanlarız. Buraya geldiğimde önüme 40 milyon liralık hesap koydular. İmkanımız vardı, verdik. İhracat yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanıyım, döviz kredisi kullandım. Size bir rakam söyleyeyim. Toplam riskim aşağı yukarı 140 milyon lira. Bunu veren bir başkan kalkacak, üç kuruşluk arsa için kendini satacak. Hepinize yazıklar olsun. Yarın Kasımpaşa maçımız var. Belki de sezonun en önemli maçlarından biri. Bunu konuşmuyoruz. Yaklaşık 7 milyon avroluk futbolcu sattık. 'Parayı başkan aldı.' dediler. Bir kuruşuna ellemedim."

Bazı projelerin, haberi basına yansıyınca iptal edildiğini vurgulayan Ay, bundan dolayı bir takım çalışmaları yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Şahin ile beraber yürüttüklerini, gerek arsaların devri gerekse diğer büyük projelerin hayata geçirilmesi noktasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da bilgisi ve katkısı olduğunu ifade etti.

Bir arsanın kendisinde, diğer arsanın da şirketinde olduğunu anlatan Ali Ay, bu satışların yönetim kurulunun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirterek, "Arsalardan bir tanesi benim üzerimde, bir tanesini şirketime devrettim. Bizim usulsüz, kanunsuz yaptığımız hiçbir şey yok. Keşke ben de bunlara para vermeseydim fakat gelir yok. Federasyondan gelen para ile ödeyemiyoruz. Biz elimizi cebimize atıyoruz. Geriden gelen borç yığını var. Şu anda 70-80 milyon lira paraya ihtiyacımız var. Yeni bir kaynak bulamazsak, Bursaspor haziran ayında transfer bile yapamayabilir." diye konuştu.

Arsalarla ilgili projelere de değinen Ay, 64 hektarlık alandan çakıl taşı çıkarılacağını, aylık 700 bin ile 1 milyon lira arası gelir hedeflediklerini ve personel maaşının buradan karşılanacağını kaydetti.

Kongre ile ilgili gelen soruya ise Ay, Kasımpaşa maçına odaklandıklarını, gerekirse daha sonra bir şeyler söyleyeceklerini dile getirdi.

Şahin: "Bursaspor'a 20 yıl hizmet edecek proje üzerinde çalışıyoruz"

Yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Şahin, güçlü projeler oluşturmaları gerektiğini, bunun için de kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Gayrimenkullerin Ali Ay tarafından Bursaspor adına alındığını aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Bursaspor'a 20 yıl hizmet edecek bir proje üzerinde 6 aydır çalışıyoruz. Toplam rezerv alanımız 55 milyon ton. Yıllık çıkacak hacim, şehrin ve sizin desteğinizle 2 milyon 142 bin ton. 55 milyon tonun toplam değeri 560 milyon liradır. İşte büyük proje budur. Bunun gizli gitmesi gerekir. Anlaşmalar ve protokollerin tamamı yapıldı. Kim verdi parasını? Başkanımdan Allah razı olsun, o verdi. Başkanımızla sözleşme yaptık. 'Başkanım, biz satmaya devam ediyoruz, gelen her bir gelir tekrar Bursaspor'undur.' dedik. O da bize, 'Sözleşme altına alın, imzalayayım.' karşılığını verdi."