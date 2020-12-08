Ali Akman: Sağlam bir karakter koyduk

TFF 1.Lig’in 13’üncü haftasında Bandırmaspor’u deplasmanda 2-1 yenen Bursaspor’da futbolcuların morali oldukça yükseldi. Yeşil beyazlı isimler, aldıkları üç puandan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.
Attığı güzel golle takımının galibiyetinde büyük rol oynayan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, “Güzel yarınlar için” sözleriyle galibiyeti kutlarken, 2’inci golü kaydeden 18 yaşındaki isim Ali Akman ise: “Sahaya sağlam bir karakter koyduk, sonuna kadar mücadele ederek çok önemli bir üç puan aldık.” dedi.
Bandırmaspor’un attığı tek golün penaltı pozisyonunda yer alan Emirhan Aydoğan, “Kazanmanın yaşattığı duygu tarif edilemez. Daha çok çalışıp formayı terletmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken, verdiği mücadele ile dikkat çeken Furkan Emre Ünver de; “Zorlu mücadeleyi kazandığımız için mutluyuz. Çalışarak, gelişmeye devam.” şeklindeki sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'yle ilgili son dakika transfer bombasını patlattı. Engin, Sarı-Lacivertlilerin Mesut Özil transferinin yüzde 90 bittiğini, stoper ve kanat takviyesiyle birlikte Fenerbahçe'nin ocak ayında toplam 3 transfer yapacağını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin'i 'talimatlara aykırı hareketleri', Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı 'hakaret', Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı da 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Kurul, ayrıca Kasımpaşalı Florent Hadergjonaj'ın da kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi.
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcunun devre arasında Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.
Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.