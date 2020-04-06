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aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 09:26
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 09:26

Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

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Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.

Antrenörlük eğitimine devam eden Alex de Souza, aralık ayında lisansını alacak. Fenerbahçe camiasının bir an önce sarı-lacivertli takımın başında görmek istediği Brezilyalı efsane gelecek sezon bir kulüpte yardımcı olarak hocalık kariyerinde ilk adımı atacak.

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Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım
Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

Alex'ten hocalık kariyeri için ilk adım

Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.

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