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  • Alexander Sörloth'un kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili hakem raporu ortaya çıktı
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:55
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 10:02

Alexander Sörloth'un kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili hakem raporu ortaya çıktı

Alexander Sörloth'un kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili hakem raporu ortaya çıktı

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Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth’un kırmızı kart gördüğü Gençlerbirliği maçının raporları ortaya çıktı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, olayı ‘şiddetli itme’ olarak yazdı.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçında Baiano'nun üst üste tekmelerine maruz kaldıktan sonra oyuncuyu yüzünden iten ve kırmızı kart gören Alexander Sörloth, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Oyuncunun maruz kaldığı tahrik, raporlarda yer almadı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, "Şiddetli itme" olarak olayı yazdı. Sörloth, disiplin talimatının 43. maddesinde yer alan, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir" kuralına göre sevk edildi.

Sabah Gazetesi, maç sonundaki rapora ulaştı. Raporda Hüseyin Göçek'in, Sörloth'a VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart verdiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"VAR hakemi Sayın Bahattin Şimşek, pozisyonun VAR monitörüne giderek hakem tarafından izlenmesi hususunda öneride bulunmuştur. Bunun akabinde müsabaka hakemi pozisyonu VAR monitöründen izlemiş, Sörloth'un eli ile rakip takımın 8 numaralı oyuncusunu yüzünden şiddetli bir şekilde ittiğini tespit etmiştir. Bunun üzerine hakem, ilgili oyuncuyu daha önce vermiş olduğu sarı kartı iptal ederek aynı oyuncuyu yapmış olduğu şiddetli hareketinden dolayı kırmızı kartla oyundan ihraç etmiştir."

Trabzonspor taraftarları ise Sörloth'a kırmızı kart anında yapılan ve ağır tahrik içeren hareketlerin görmezden gelinmesine isyan etti. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyadan "Adalet istiyoruz", "Tekme atanın hiç mi suçu yok", "6 maç mı? Adam mı öldürdü", "İsterseniz Sörloth sezonu kapatsın", "Adamın ayağının halini gördünüz mü?" mesajlarını paylaştılar.

Trabzonspor Hukuk Kurulu da alınan bu karara çok sert tepki gösterdi. Bordo-mavili yönetimin, ağır tahrik unsurunun görmezden gelinmemesi gerektiğini savunmada vurgulayacağı öğrenildi. Disiplin talimatlarındaki maddelere göre tahrik unsurunun belirlenmesi durumunda oyuncuya verilecek ceza üçte biri oranında indirilebiliyor.

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