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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 19:15
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 19:22

Alexander Sörloth'a, Real Madrid'in ardından Bayern Münih de talip oldu

Alexander Sörloth'a, Real Madrid'in ardından Bayern Münih de talip oldu

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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.

Alexander Sörloth paylaşılamıyor. Trabzonspor'un golcü futbolcusu attığı gollerle Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı.

Sezon başında İngiltere Premier Ligi takımlarından Crsytal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Alexander Sörloth'un ismi Alman devi Bayern Münih ile anılmaya başlandı.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre; yıldız oyuncunun ismi Real Madrid'in dışında Almanya ligi ekiplerinden Bayern Münih ile geçiyor. Haberde 24 yaşındaki oyuncuyu birçok Avrupa takımının da yakından izlediği de belirtildi.

“BUNDESLIGA İÇİN YETERLİ Mİ?"

Alman spor sitesi Bild, devre arasında Antalyaspor'a transfer olan Lukas Podolski'ye Sörloth'un Almanya ligi için yeterli olup olmadığını sordu.

PODOLSKI: KESİNLİKLE BİR POTANSİYEL VAR

Podolski, "Çok sağlam bir oyuncu, uzun ve hızlı. İyi görünüyor. Kesinlikle bir potansiyeli var. Bayern Münih için yeterli mi değil mi bunu sezon sonuna kadar göstermek zorunda." açıklamasını yaptı.

''TEK AMACI SÜPER LİG'İ KAZANMAK''

Norveç medyasına konuşan menajer Morten Wivestad ise, "Transfer pencersi açılmadan bir süre önce Alexander Sörloth'un peşinde birçok takım vardı. Bunu doğrulayabilirim. Alex bugün olduğu yerde olmaktan dolayı son derece mutlu ve sadece işine odaklanmış durumda. Şu an tek amacı Süper ligi kazanmak." dedi.

Wivestad, "Trabzonspor çok ama çok büyük bir kulüp. Bu tür kulüplerde oynamak baskı yaratır. Ama Alexander Sörloth zihinsel olarak çok güçlü ve forma giydiği maçlarda her zaman hakkını verdi." ifadelerini kullandı.

Sörloth, bu sezon forma giydiği 36 maçta 25 gol ve 7 asist ile oynadı. Bilindiği üzere Alexander Sörloth, 2020-21 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a kesin olarak transfer olacak.

(A Spor)

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SPOR GÜNDEMİ

Alexander Sörloth paylaşılamıyor
Alexander Sörloth paylaşılamıyor

Alexander Sörloth paylaşılamıyor

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.

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