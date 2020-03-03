Alexander Sörloth: Saha içinde harika paslar alıyorum

Takım arkadaşlarının gollerinde büyük payı olduğunu belirten Norveçli golcü, "İlk hedefim gol atmak değil takımın kazanması. Kazanan taraf biz olduk, Kadıköy'e de galibiyet için gideceğiz. Takım arkadaşlarıma ve kendime güvenim var. Sahada bana harika paslar atıyorlar. Sahada olduğumda gol atacağımı zaten hissediyorum" dedi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzon'da geçtiğimiz maça göre iyi ağırlandıklarını kaydeden Özsoy, "Kötüye kötü, iyiye iyi diyen bir kulüp olarak, istediğinde olduğunu gördüğümüz için Trabzon Emniyeti'ne teşekkür ediyoruz, çok iyi ağırlandık." diyerek söze başladı.
Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında, özellikle tazminat haberlerine büyük tepki gösterirken, görevden ayrılma kararıyla ilgili olarak yaşanan süreci anlattı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, skorun avantajlı olmadığını söylerken, "Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Her şey 21 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Turu geçmek istiyoruz." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe'de Falatte sakatlandığı için oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerle ilgili olarak, "Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli. Eylül, ekim, kasım aylarında güzel bir dönem geçireceğiz. Umarım hem tecrübe kazanır hem de gruptan 1'inci sırada çıkarız" dedi.