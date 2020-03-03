Alexander Sörloth: Saha içinde harika paslar alıyorum

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Avantaj Trabzonspor'da Avantaj Trabzonspor'da Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

'Bugünden itibaren başladı' 'Bugünden itibaren başladı' Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzon'da geçtiğimiz maça göre iyi ağırlandıklarını kaydeden Özsoy, "Kötüye kötü, iyiye iyi diyen bir kulüp olarak, istediğinde olduğunu gördüğümüz için Trabzon Emniyeti'ne teşekkür ediyoruz, çok iyi ağırlandık." diyerek söze başladı.

Ersun Yanal: Ayıp etmeyin! Ersun Yanal: Ayıp etmeyin! Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında, özellikle tazminat haberlerine büyük tepki gösterirken, görevden ayrılma kararıyla ilgili olarak yaşanan süreci anlattı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye tepki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, skorun avantajlı olmadığını söylerken, "Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Her şey 21 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe'de Falatte sakatlandığı için oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.