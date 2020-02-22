Alexander Sörloth ikinci golünü anlattı: Topun oraya geleceğini tahmin etmiştim

Başarılı golcü şu ifadeleri kullandı:
“Bugün en iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz ama önemli olan şey kaybetmemekti. Bugün de bunu gösterdik. 2. golde inanılmaz mutluydum, harika bir orta gelmişti ve topun oraya geleceğini tahmin etmiştim.”
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Beşiktaş’ın tartışılan kalecisi Loris Karius, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Rıdvan Dilmen, nefesleri kesen maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta Bordo-Mavililerin gollerini kaydeden Sörloth, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Siyah-Beyazlıların 1 golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, maç sonrası açıklamalarda bulundu.