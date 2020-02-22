Alexander Sörloth ikinci golünü anlattı: Topun oraya geleceğini tahmin etmiştim

Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta Bordo-Mavililerin gollerini kaydeden Sörloth, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı golcü şu ifadeleri kullandı:

“Bugün en iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz ama önemli olan şey kaybetmemekti. Bugün de bunu gösterdik. 2. golde inanılmaz mutluydum, harika bir orta gelmişti ve topun oraya geleceğini tahmin etmiştim.”