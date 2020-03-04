Alexander Sörloth için Real Madrid de devreye girdi

L10Sport'da yer alan haberde İspanyol devinin teknik direktörü Zinedine Zidane'ın performansını beğendiği Norveçli golcüyü takımında görmek istediği belirtilirken oyuncunun Aston Villa, Sheffield United, Newcastle United ve Manchester United'ın da listesinde olduğu ifade edildi.
Öte yandan Manchester United'ın Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi göndererek Sörloth'u yakın takibe aldığı ortaya çıktı.
36 MAÇ 25 GOL
Süper Lig'de 19 golle krallığa koşan Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5 maçta da fileleri 4 kez havalandırdı. Kuzeyin Kralı, 36 resmi karşılaşmada 25 gol ve 8 asistle takımına katkı verdi. Maç başına 1.44 gol ortalamasına ulaşan Sörloth, ezeli rakiplerinin de kâbusu oldu. Beşiktaş'a 3, F.Bahçe'ye 2, G.Saray'a bir gol attı.
(Fanatik)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.
SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.
Beşiktaş formasıyla çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Adem Ljajic’in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi. Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi.
Bir süredir Galatasaray’ın da gündeminde olan Victor Wanyama'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki ön libero, MLS ekiplerinden Montreal Impact’a transfer oldu.
THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.