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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 09:08
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 09:08

Alexander Sörloth için Real Madrid de devreye girdi

Alexander Sörloth için Real Madrid de devreye girdi

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Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'la İngiliz kulüplerinin ardından İspanyol devi Real Madrid'in de ilgilendiği öne sürüldü.

L10Sport'da yer alan haberde İspanyol devinin teknik direktörü Zinedine Zidane'ın performansını beğendiği Norveçli golcüyü takımında görmek istediği belirtilirken oyuncunun Aston Villa, Sheffield United, Newcastle United ve Manchester United'ın da listesinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan Manchester United'ın Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi göndererek Sörloth'u yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

36 MAÇ 25 GOL

Süper Lig'de 19 golle krallığa koşan Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5 maçta da fileleri 4 kez havalandırdı. Kuzeyin Kralı, 36 resmi karşılaşmada 25 gol ve 8 asistle takımına katkı verdi. Maç başına 1.44 gol ortalamasına ulaşan Sörloth, ezeli rakiplerinin de kâbusu oldu. Beşiktaş'a 3, F.Bahçe'ye 2, G.Saray'a bir gol attı. 

(Fanatik)

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