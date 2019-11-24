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  3. Alexander Sörloth için mekan fark etmiyor

Alexander Sörloth için mekan fark etmiyor

Alexander Sörloth için mekan fark etmiyor

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gollerine Başkent deplasmanında da devam etti.

Bordo-Mavili taraftarların 'Kuzey'in Kralı' lakabını taktıkları Alexander Sörloth, Ankara'da ağları havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Bu sezon Norveç Milli Takımı da dahil olmak üzere forma giydiği toplam 23 resmi maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergileyen Trabzonsporlu yıldız, 6 farklı ülkede, 14 değişik karşılaşmada, 13 farklı takıma karşı skor üretti.

Ayrıca Süper Lig'de bu sezon hiçbir oyuncu Sörloth'tan daha fazla gol katkısı yapamadı (7 gol, 3 asist)

(Sporx)


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