Alexander Sörloth: Babama yetişmeye çalışıyorum

Anthony Nwakaeme'nin yaptığı asiste dikkat çeken Norveçli golcü, "Burada attığımız golün hakkını belki de Tony'e vermemiz gerekiyor. harika bir orta yaptı. Gerçekten nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Onun sayesinde çoğu zaman işimiz kolaylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Sörloth ayrıca, Türkiye'de de oynayan babasını henüz performans olarak geçemediğini söylerken, "Babamla her gün konuşuyorum. O daha iyi forvetti ama ona yetişmeye çalışacağım" dedi.