Alex de Souza'dan Mauro Junior'a tam not: Mutlaka alın

Fenerbahçe, gündemine aldığı Mauro Junior'un kasetlerini Alex de Souza'ya izlettirdi. Sarı-Lacivertlilerin efsanesi, 20 yaşındaki futbolcu için “Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için uğraş verdiği PSV'nin 20 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Mauro Junior'un kasetleri efsane kaptan Alex de Souza'ya izlettirildi. Efsane kaptan, "Yeni Alex" olarak lanse edilen Mauro Juniors'a hayran kaldı.



YAŞINDAN DAHA OLGUN

Alex, “Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder" ifadesini kullandı.

ALEX YARDIM İÇİN HAZIR

Efsane kaptan, kendisi gibi sol ayaklı olan Brezilyalı 10 numara için gerekirse kendisinin de ikna için yardımcı olabileceğini söyledi. Yönetim de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı.

12 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

6 Mayıs 1999 doğumlu olan Mauro Juniors'un PSV ile 2022 Haziran’ına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollanda'nın Heracles takımında kiralık oynayan Junior bu sezon 6 gol ve 6 asiste imza attı.

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