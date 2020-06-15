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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:27
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Alex de Souza'dan Fernando Muslera'ya: Tanrı seni korusun ve güç versin

Alex de Souza'dan Fernando Muslera'ya: Tanrı seni korusun ve güç versin

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, dün Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı unutmadı.

Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Tanrı seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.

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'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

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