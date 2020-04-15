Alex de Souza: 'Türkler her geçen gün beni daha da şaşırtıyor'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex, ülkesinde popüler bir spor dergisi olan Placar'ın Nisan sayısında çarpıcı bir röportajla yer aldı.
Röportajın tamamına dergi üzerinden erişebilirken yayınlanan kısımda ise Alex, Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikilen heykelinin corona virüs salgınına karşı maske ile korunmasını değerlendirdi.
Daha önce Alex, Fenerbahçeli taraftarların bu hareketi için Instagram üzerinden bir teşekkür sunmuştu.
Dergide de konuya ilişkin görüşleri sorulan Alex, "Bir arkadaşım bana, 'Bak kaptan, seninle ilgileniyoruz" yazan bir fotoğraf gönderdi. Türkler, her geçen gün beni daha çok şaşırtıyorlar. Yedi yıl önce İstanbul'dan ayrıldım. Bunu yapmalarına gerek yoktu ama içinde yaşadığımız şu dönemde sembolik olarak büyük bir sevgi jesti" ifadelerini kullandı.
Yapılan röportajda son dönemin öne çıkan konularından biri hakkında da Alex'e görüşleri sunuldu. Corona virüs salgını sırasında maaşınızdan vazgeçer misiniz sorusuna Alex, "Tam olarak neden bahsediyoruz? Maaştan mı yoksa sezonun kalan kısmındaki alacaktan mı? Çünkü Brezilya'da kaç kulüp zamanında ödeme yapabiliyor ki? Kulübüm diğer yükümlülüklerini yerine getirdiyse bu dönemdeki maaşımı bırakırdım. Burada ilk olarak doğruyu yapmak gerekiyor. Şimdi empati kurma ve karşılıklı yardımlaşma zamanı. Bunları yapmak Flamengo, Palmeiras için basittir. Peki ya Cruzeiro, Fluminense, Vasco? Herkesi aynı şekilde değerlendirmekte zorlanıyorum" dedi.
(Fanatik)
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