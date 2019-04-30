Alen Markaryan ilk kez Akşam TV'ye açıkladı! 'Beşiktaş'a başkan olmak istiyorum'

Beşiktaş'ın en büyük taraftar grubu Çarşı'nın eski lideri Alen Markaryan, Enes Özdemir'in moderatörlüğünde Orçun Özateş, Ömer Özarslan ve Taner Ayeri'nin yorumlarıyla renk kattığı Hat-Trick programına konuk oldu. Markaryan, 'İleride Beşiktaş'a başkan olmak istiyorum. Bunu kim istemez ki?' dedi.

Alen Markarya'nın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

'Beşiktaş'a yıllarca tribünde hizmet ettik. İstanbul'da ve deplasmanda hiçbir zaman takımımızı yalnız bırakmadık.Şu an trbünde değilim. Başkanlığa gelirse hali hazırda görev yapan yönetimde bulunamam ama ileride yönetici olarak ya da başkan sıfatıyla Beşiktaş'a hizmet vermek istiyorm. Bunu kim istemez ki?"

"150 MESAJ GELİYORDU VE ONLARDAN BİRİNDE..."

'Başkan olmak istiyor musun?' sorusu bana yıllar önce yayınlanan Serencebey Dergisi'nde de sorulmuştu. Günde 150'ye yakın soru geliyordu. O dönemin iyi dergilerindendi. Ben de 'Tabii ki olmak isterim' demiştim."