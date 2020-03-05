Aleksander Ceferin'den koronavirüs ve EURO 2020 cevabı

Ceferin, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, UEFA olarak koronavirüs sorununu ciddiye aldıklarını ancak mevcut durumun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020 için tehdit oluşturmadığını belirtti.
Yaşananları paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Ceferin, "Koronavirüs üstesinden gelmemiz gereken bir konu. Ben iyimserim. Durumun EURO 2020 başlamadan kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu yüzden endişeli değilim. Şu an her şey kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.
Sloven futbol adamı Ceferin, ev sahibi ülke sayısının azaltılması veya maçların seyircisiz oynanması gibi ihtimallerin olup olmadığı yönündeki soruya ise "Bunları düşünmek bile istemiyorum. Her şeyin planlandığı gibi gideceğine eminim." cevabını verdi.
EURO 2020, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya arasında Roma'da oynanacak maçla başlayacak.
TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.
Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, uzun süre sonra bir araya geldi.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe ilk olarak Roger Schmidt'in menajeri ve avukatı ile temasa geçti. Alman teknik adamdan sarı lacivertli yönetime bakın ne cevap geldi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışındaki son dakika haberleri...
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.
Galatasaray'da teknik ekip, bireysel futboldan ziyade takım oyunu sergileyen Yiğidoları detaylı şekilde analiz etti ve bunu dosya haline getirdi.