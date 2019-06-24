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  3. Aleksandar Kolarov, Roma'ya isyan etti: Fenerbahçe'yle anlaştım, transferime izin verin

Aleksandar Kolarov, Roma'ya isyan etti: Fenerbahçe'yle anlaştım, transferime izin verin

Aleksandar Kolarov, Roma'ya isyan etti: Fenerbahçe'yle anlaştım, transferime izin verin

Fenerbahçe’nin her konuda anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma’ya rest çekti: “Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin. Şayet vermezseniz 1 yıl daha Roma'da kalırım ama başka yere gitmem.”

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Aleksandar Kolarov, kulübü Roma'nın sarı-lacivertlilere transferi için kendisine izin vermesini bekliyor.

İtalyan basınında dün çıkan "İstanbul'a geldiği, Türk basınının uydurması. Kolarov Roma'da kalacak" içerikli haberlerin bizzat Roma yönetimi tarafından ısmarlama olarak yaptırıldığı, ancak oyuncuya "Inter ve Napoli'nin teklifleri var, onları değerlendir" telkininde bulunulduğu öğrenildi.

"FENERBAHÇE'DEN BAŞKA YERE GİTMEM"

Bu yaşananlara rağmen Kolarov kararını verdi ve durumu Roma yönetimine iletti. Sırp yıldız, "Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin. Başka bir Serie A takımında forma giymek istemiyorum. Şayet transferime izin vermezseniz 1 yıl daha Roma'da kalırım ama başka yere gitmem" diyerek son sözünü söyledi.

Bundan sonra artık top Roma yönetiminde. Kolarov'un transferine izin verilirse, oyuncu Fenerbahçe forması giyecek. Aksi durumda Kolarov, 1 yıl daha Roma'da kalacak.

(Sabah)

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