Aleksandar Kolarov imzaya geliyor

Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, Roma da 3 milyon euroya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da görüşecek. Bu iş artık resmiyete kaldı.

AKŞAM

SADECE şampiyonluğu düşünen Fenerbahçe, bu hayal yolunda bir takviyesini daha tamamlamak üzere. Uzun süredir Roma’dan 33 yaşındaki sol bek Aleksandar Kolarov’u almak için mücadele eden Sarı-Lacivertliler, taraftarının duymak istediği müjdeyi vermek için saatleri sayıyor. İtalyan ekibi ile en sonunda anlaşmaya varıldı. 33 yaşındaki Sırp yıldız için 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Kolarov ile de 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma da daha önceden yapılmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Anlaşmaya varılan futbolcunun İstanbul’a geleceği ve Başkan Ali Koç’la bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı. Transfer açıklanmadan önce de sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. Bir aksilik yaşanmazsa Sarı-Lacivertliler Kolarov için video paylaşacak. Bu transfer döneminde Kolarov isminin ortaya çıkmasıyla özellikle taraftarların beklentisi arttı. Transferin yavaşlaması ve görüşmelerin durma noktasına gelmesi sebebiyle yönetim ağır eleştirilere maruz kalmıştı…

INTER’iN TEKLiFiNi GERi ÇEViRDi

Kolarov için İtalya’dan Inter de çok ısrarcıydı. Ancak kulübü Roma, lig yarışındaki rakibine ilk etapta oyuncusunu vermeye yanaşmadı, ancak kesenin ağzı açıldı. Sonrasında Kolarov’un, Inter’den gelen önemli teklifi de geri çevirdiği aktarıldı. 33 yaşında ve 1,87 boyunda olan tecrübeli futbolcu, stoperde oynamak istiyor. Manchester City’nin sol bekinde fırtınalar estirip, dünyayı kendine hayran bırakan Kolarov, kesici özelliğine çok güveniyor, stoper serüveni yaşamak istiyor.