Albayrak'ın sözleri Galatasaray'da kriz yarattı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
Konuyla ilgili ortaya çarpıcı bilgiler çıktı. Buna göre Albayrak’ın spontane olarak böyle bir çıkışta bulunduğu ve yönetimde amatör şubelerin kapanması konusunun gündeme dahi gelmediği öğrenildi.
Üstelik başkan Mustafa Cengiz’in de Albayrak’ın açıklamasından rahatsız olduğu ve bu konuda ilerleyen günlerde bir düzeltme olacağı ifade edildi.
Albayrak’ın söylemlerini değerlendiren bazı idareciler, “Abdurrahim Bey olayın vahametini açıklamaya çalıştı. Elbette ilerleyen süreçte bazı radikal konular gündeme gelecek.
Belki amatör branşlarda tamamen yerli sporcularla mücadele edilebilir. Yine de bu konuda alınmış bir karar yok ve kulüpler ortak hareket etmeli. Türkiye’de birçok amatör branşı getiren kulüp Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.
Genel kurul kararı
Galatasaray’da başkan Cengiz ve yöneticiler Albayrak’ın aksine şubelerin kapanmasının söz konusu olmayacağı düşüncesinde... Zaten böyle bir durumun gerçekleşmesi için genel kurul kararı gerektiği, yönetimin herhangi bir kararla bunu gerçekleştiremeyeceği dile getirildi.
Sponsorlar da rahatsız
Abdurrahim Albayrak’ın sponsorların çekildiği yolundaki açıklaması, onları da rahatsız etti. Özellikle gelecek sezona dair amatör şube sponsorlarının nasıl bir yol izleyeceği konusunda kaygılı oldukları öğrenildi.
Bu arada sponsor ödemeleriyle ilgili olarak genel anlamda sorun olmadığı, ancak sözleşmelerin yenilenmesi ve opsiyonlarla ilgili olarak bazı belirsizlikler bulunduğu belirtildi. Bir yıllık opsiyonu bulunan Galatasaray’da forma sponsoru Terra Pizza’nın gelecek sezon için devam edip etmeyeceği bilinmiyor.
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(Milliyet)
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