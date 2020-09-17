Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg oldu

SPOR GÜNDEMİ

İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”

Uğurcan Çakır çılgınlığı! Tam 25 milyon euro Uğurcan Çakır çılgınlığı! Tam 25 milyon euro Trabzonspor'da Sörloth'un ardından Uğurcan Çakır ayrılığı da yaşanabilir. 4 Fransız ekibinin peşinde olduğu başarılı eldiven için Bordo-Mavililere menajerler aracılığıyla 15 milyon euroluk teklif önerildi. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan beklediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro.

Fener 3 milyon euro + Frey teklifiyle işi bitiriyor Fener 3 milyon euro + Frey teklifiyle işi bitiriyor Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.

Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız' Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız' Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.

Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Alper Potuk, Süper Lig'in bir diğer Sarı-Lacivertli ekibi MKE Ankaragücü ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ankara'ya gitti.