Alanyaspor'un son kurbanı Yeni Malatyaspor oldu

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Tasos Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Papiss Cisse attı. Yeni Malatyaspor'un tek golü 90+4. dakikada Issam Chebake attı.
Ev sahibi ekipte Fabrice N'Sakala, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve son yarım saatte takımını 10 kişi bıraktı.
Aytemiz Alanyaspor, üst üste 5. galibiyetini aldı ve Süper Lig tarihinde bunu ilk kez başardı.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 38'e yükseltti ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4'üncü sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.
Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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