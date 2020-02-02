Alanyaspor'un son kurbanı Yeni Malatyaspor oldu

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Galatasaray-Kayserispor CANLI ANLATIM Galatasaray-Kayserispor CANLI ANLATIM Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Lider Sivasspor deplasmanda dağıldı Lider Sivasspor deplasmanda dağıldı Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Alanyaspor kazanmaya devam ediyor Alanyaspor kazanmaya devam ediyor Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Çalımbay: Yaptığı çok ayıp! Çalımbay: Yaptığı çok ayıp! Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep'e 5-1 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.