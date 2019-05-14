Alanyaspor'un golü iptal edildi Beşiktaş taraftarı Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi

Beşiktaş’ın Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin 4. dakikasında Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta top direkten dönerken, Caulker meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Attığı golü, 2 hafta önce hayatını kaybeden Josef Sural’a armağan eden Caulker’i Beşiktaş taraftarı alkışlarken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bilgisi geldi ve Hakem Cüneyt Çakır golü iptal etti. Golün iptal edilmesi sonrasında Beşiktaş taraftarı, Alanyaspor’un iptal edilen golü nedeniyle karara tepki gösterdi ve hakemler aleyhine tezahüratta bulundu.

CANER PENALTI BEKLEDİ, ÇAKIR DEVAM DEDİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında da kritik bir pozisyon yaşandı. Caner Erkin, Alanyaspor ceza sahasında 2 rakip futbolcu arasına girdi. Caner pozisyonda yerde kalırken penaltı bekledi. Beşiktaşlıların itirazlarına rağmen hakem Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

(Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.)