  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:42
  • |
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:42

Alanyaspor'un golcülerinin sözleşmeleri sona eriyor

Alanyaspor'un golcülerinin sözleşmeleri sona eriyor

Paylaş

AYTEMİZ Alanyaspor, başarılı geçen ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen ligi en iyi yerde bitirip, Ziraat Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyor.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına artık tek grup olarak devam ediyor. 12 Haziran'da başlayacak maçlar için taktik çalışmalarına da başlayan turuncu yeşilli takımda, hazırlıklar bir günlük iznin ardından bugün yeniden devam edecek. Alanyaspor'un kalan 8 haftalık maç periyodunda toplayacağı her puan Avrupa kupalarına gitmesi için yolunu açacak. Şu an 43 puanla 6'ncı sırada yer alan Akdeniz temsilcisinin hedefi ligi bitirebildiği kadar üst sıralarda bitirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Alanyaspor, final için avantajlı taraf. 4 Mart'ta oynanan yarı final ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u Junior Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup eden turuncu yeşilli ekip final için avantajı kaptı.

FUTBOLA VERİLEN ARA SAKATLARA YARADI

Koronavirüs nedeniyle futbola verilen ara tüm takımlarda olduğu gibi Alanyaspor'da da sakat oyuncuların iyileşme sürecine olumlu yansıdı. Alanyaspor'da kalan maçlarda oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve uzun süreli sakatlık geçiren tüm futbolcular iyileşti. Juanfran ligin 6'ncı haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Beklenenden bir ay önce iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İspanyol sağ bek, oyun hırsıyla ve azmiyle formayı yeniden almaya çok yakın. Uzun süre sakat olmasına rağmen oynadığı ilk 6 haftadaki performansıyla beğeni toplayan ve birçok istatistikte ve takımlar arası seçilen ilk 11'lerde sakat da olsa yer alan Juanfran'ın maçların yeniden oynanmasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan, uzun süreli sakatlığı bulunan ve daha lig başlamadan Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lokman Gör de sağlığına kavuştu. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki stoper, forma bekleyen oyuncular arasında.

GOLCÜLERİN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Diğer taraftan, Alanyaspor'da golcülerin birçoğunun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Ligin ikinci, Alanyaspor'un ise en golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin (16 gol, 1 asist) yanı sıra Junior Fernandes (7 gol, 5 asist), Djalma Campos (4 gol, 3 asist), Ceyhun Gülselam (3 gol, 1 asist) ve Yacine Bammou'nun (2 gol) sözleşmeleri sona eriyor. Bu sezon atılan 44 golün 32'sini kaydeden golcülerden hangisinin kalıp hangisinin gideceği ise merak konusu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Emre Belözoğlu'ndan Nuri Şahin'e 'Fenerbahçe'ye gel' telefonu

title

Liverpool, Zaniolo transferini bitiriyor

title

Alvaro Montero Beşiktaş'ta

Fatih Terim'den 20 yıl önceki kendine mektup

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'den kötü haber
Mustafa Cengiz'den kötü haber

Mustafa Cengiz'den kötü haber

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle acil ameliyata alındı.

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam

Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Milli yıldızı Fener'e getiriyor! Asıl bombası bakın kimmiş
Milli yıldızı Fener'e getiriyor! Asıl bombası bakın kimmiş

Milli yıldızı Fener'e getiriyor! Asıl bombası bakın kimmiş

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim
Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam
Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.

Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro
Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro

Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro

Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.

Fenerbahçe'de yeni kaptan belli oldu
Fenerbahçe'de yeni kaptan belli oldu

Fenerbahçe'de yeni kaptan belli oldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliği Luiz Gustavo alacak. Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması beklenirken transferlerde oyunculara verilecek maaş için de üst sınır olacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.