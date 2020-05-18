Alanyaspor'un golcülerinin sözleşmeleri sona eriyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına artık tek grup olarak devam ediyor. 12 Haziran'da başlayacak maçlar için taktik çalışmalarına da başlayan turuncu yeşilli takımda, hazırlıklar bir günlük iznin ardından bugün yeniden devam edecek. Alanyaspor'un kalan 8 haftalık maç periyodunda toplayacağı her puan Avrupa kupalarına gitmesi için yolunu açacak. Şu an 43 puanla 6'ncı sırada yer alan Akdeniz temsilcisinin hedefi ligi bitirebildiği kadar üst sıralarda bitirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Alanyaspor, final için avantajlı taraf. 4 Mart'ta oynanan yarı final ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u Junior Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup eden turuncu yeşilli ekip final için avantajı kaptı.
FUTBOLA VERİLEN ARA SAKATLARA YARADI
Koronavirüs nedeniyle futbola verilen ara tüm takımlarda olduğu gibi Alanyaspor'da da sakat oyuncuların iyileşme sürecine olumlu yansıdı. Alanyaspor'da kalan maçlarda oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve uzun süreli sakatlık geçiren tüm futbolcular iyileşti. Juanfran ligin 6'ncı haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Beklenenden bir ay önce iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İspanyol sağ bek, oyun hırsıyla ve azmiyle formayı yeniden almaya çok yakın. Uzun süre sakat olmasına rağmen oynadığı ilk 6 haftadaki performansıyla beğeni toplayan ve birçok istatistikte ve takımlar arası seçilen ilk 11'lerde sakat da olsa yer alan Juanfran'ın maçların yeniden oynanmasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Öte yandan, uzun süreli sakatlığı bulunan ve daha lig başlamadan Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lokman Gör de sağlığına kavuştu. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki stoper, forma bekleyen oyuncular arasında.
GOLCÜLERİN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR
Diğer taraftan, Alanyaspor'da golcülerin birçoğunun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Ligin ikinci, Alanyaspor'un ise en golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin (16 gol, 1 asist) yanı sıra Junior Fernandes (7 gol, 5 asist), Djalma Campos (4 gol, 3 asist), Ceyhun Gülselam (3 gol, 1 asist) ve Yacine Bammou'nun (2 gol) sözleşmeleri sona eriyor. Bu sezon atılan 44 golün 32'sini kaydeden golcülerden hangisinin kalıp hangisinin gideceği ise merak konusu.
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