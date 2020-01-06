Alanyasporlu Papis Cisse'ye gelen hiçbir teklif yok

Fenerbahçe ile adı anılan Papis Cisse için Alanyaspor'un kapısını çalan bir takım yok.

TM Dijital Haber Merkezi

1,5 yıldır Süper Lig’de oynadığı futbol ve attığı gollerle alkış toplayan, Alanyaspor’un yukarılarda kalması için şimdiden çift hanelere ulaşan Papis Cisse’nin son durumu belli oldu.

CİSSE'NİN YAŞI TEKNİK DİREKTÖRLER İÇİN PROBLEM

Bu sezon 15 maçta 12 gol atan 34 yaşındaki golcünün devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı belirtilirken, Senegalli yıldız için şu ana kadar hiçbir kulübün Alanyaspor’un kapısını çalmadığı ortaya çıktı. Şu sıralar adı sık sık Fenerbahçe’yle anılan Papis Cisse’nin sezon sonuna kadar takımında kalacağı anlaşılırken, Başkan Hasan Doğan’ın oyuncudan para kazanmak istediği fakat tecrübeli futbolcunun yaşından dolayı teknik direktörlerin Cisse’ye soğuk baktıkları kaydedildi.