Son dakika... Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SURAL AMELİYATA ALINMIŞTI

Kazada ağır yaralanan Josef Sural acilen ameliyata alındı. Kafasından darbe alan ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluşan Josef Sural’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda bulunduğu açıklanmıştı. Sural kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer futbolcular Isaac Sackey ile Welinton Souza'nın da durumlarının iyi olduğu ancak kontrol amaçlı hastanede gözetim altında tutuldukları bildirildi. Kaza haberinin ardından Sural’ın eşi de hastaneye koştu.

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.

İKİ ŞOFÖR BİRDEN UYUMUŞ!

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.

Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz, bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu.

Diğer yandan kaza sırasında minibüsü kullanan şoförlerden E.A.’nın gözaltında olduğu, diğer sürücünün ise ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor resmi twitter hesabından acı haberi verdi.

Josef Sural hayatını kaybetti

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Kazanın şoförün uyuması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Josef Sural'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

28 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti.

(AA)