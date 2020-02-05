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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:36
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:38

Alanyaspor-Galatasaray CANLI

Alanyaspor-Galatasaray CANLI

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER:

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Henry, Sekidika

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