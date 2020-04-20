Alanyaspor'dan son dakika Erol Bulut ve N'Sakala açıklaması

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a Erol Bulut iddialarını ve N'Sakala'nın transfer iddialarını yorumladı.

"Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı" haberleri hakkında konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu merak edilen gerçeği ilk kez açıkladı.

"FENERBAHÇE, EROL HOCAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Başkan Ali Koç ile telefonda görüştüklerini ifade eden Hasan Çavuşoğlu, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör Erol Bulut ile herhangi bir tasarrufunun olmadığı açıkladı. "Erol hocamla bugün de konuştuk. Herhangi bir teklif almadığını söyledi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ali Koç da çok değerli başkanımız, beni aradı ve konuşulanların dedikodu olduğunu da söyledi. Ben de başkanım aramızda konuşmadıysak gerçek değildir dedim. Aynen öyle dedi. Şu kulübe müsaade edildi deniyor sürekli. Öyle bir şey yok. Eğer hocamıza büyük bir takımdan ya da yurt dışından teklif gelirse biz sözleşmesi olsa dahi önünü açarız zaten. Bunu defalarca konuşmanın mantığı yok.

"SEYİRCİSİZ MAÇ DÜŞÜNÜLEMEZ AMA SAĞLIK HER ŞEYİN ÖNÜNDE"

Seyircisiz maç düşünülemez ama bulunduğumuz ortamda öyle gözüküyor, sağlık her şeyin önünde. Tabii buna biz karar veremeyiz, devletimiz çalışıyor. Eğer o noktaya gelirsek seyircisiz oynayacaksak Fatih Hocamın dediği gibi bir yerde oynanabilir. Eğer seyircisiz olursa mantıklı bir şehir, sağlık için de önemli"

15-20 GÜN SONRA YENİDEN DEĞERLENDİRİLİR

Bunun cevabını şu an veremeyiz, tamamen varsayım. Haziran başı ihtimali var ama bu ihtimal, bunu herkes konuşuyor. Lig şu an başlar demek zor, TFF'ye de bağlı değil. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız bizzat yürütüyor. Bir tarih belirsiz, zamanla olacak. 15-20 gün sonra yeniden değerlendirilir."

HANGİ TAKIMSA CEPHE ALACAĞIZ

N'Sakala için de konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi: "N'Sakala için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiası var. Biz tam oyuncuyla anlaşmak üzereydik ta ki bazı takımların devreye girmesine kadar. Onun teklifini kabul etmiştik ama sonra oyuncu geri adım attı. Bunu sezon sonu göreceğiz ve o takıma cephe alacağız inşallah. Biz bir ilçe takımıyız. Burada oyuncuyla anlaşmışken geri adım atılıyorsa ve bazı unsurlar devreye giriyorsa sezon sonu bakacağız. Yanlış yapan varsa ki inşallah öyle bir şey yoktur, cevabını da veririz. Biz kimsenin oyuncusuyla görüşmüyoruz. Bu doğru olmaz. Bizden Göztepe'ye giden Gassama vardı, biz anlaşamayınca devreye girdiler, öyle olmalı. Şu an gerçek yok ama bakalım duyduklarımız doğru mu göreceğiz.

5 GÜN GEÇTİ BENİ ARAMADI

Emre Akbaba gibi, Merih gibi Vagner Love transferi gibi biz zaten bu konulara açığız. Ama anlaşırken olursa doğru olmaz. Bir kulüp başkanımıza bunu sordum ama haberim yok dedi aradan 5 gün geçti aramadı. Öyle olursa bizden en ağır cevabı alır, şu an sessiz kalıyorum. Bir de etik var, Alanyaspor oyuncusuna en tepeden bir teklif gelirse burada kalacak değil ama düşünceler çok önemli. Antrenörlerin bir takımda oynarken konuşması doğru değil."

FENERBAHÇE YAPMAZ

Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, Ali Koç başkanım bana söylerdi bir şey olsa"