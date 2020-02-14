Alanyaspor'dan Fenerbahçe önlemi

AKŞAM ÖZEL HABER
F.BAHÇE’NİN, Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N‘Sakala ile temaslara başlaması üzerine oyuncunun kulübü Alanyaspor harekete geçti. Alanyaspor’un yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme önerme kararı aldı. Akdeniz temsilcisinin idarecileri, oyuncunun menajeri ile önümüz hafta masaya oturmayı planlıyor. Başarılı sol bekin nasıl karar vereceği ise merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, devre arasında N‘Sakala’yı istemişlerdi ancak Erol Bulut bu transfer onay vermemişti. Fabrice N‘Sakala, 2016 sezonunda Anderlech’ten kiralık olarak Alanyaspor’a transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Başarılı sol bek bu sezon 22 maçta bin 950 dakika sahada kaldı. N‘Sakala bu süre içinde sadece 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.
Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.
F.Bahçe’nin N’Sakala ile ilgilenmesi üzerine kulübü Alanya harekete geçti. Akdeniz temsilcisinin yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sol beke yeni bir teklif yapma kararı aldı.
Mali krizin zirveye çıktığı dönemde göreve gelen Ahmet Nur Çebi ve ekibi Beşiktaş’a yaklaşık 68.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı. Bu paranın 67 milyon TL’si Çebi’nin cebinden çıktı.
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş sahne alacak.
Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.
İTALYAN basını Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na ocak ayında Fenerbahçe ve Leicester’in teklifte bulunduğunu ancak oyuncunun takımında kalmayı tercih ettiğini öne sürdü.
A.Efes’in yıldızı Shane Larkin, dün TC kimlik kartını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun elinden aldı. Kasapoğlu, “Rol model bir oyuncu. Ay-Yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil edecek” diye konuştu.