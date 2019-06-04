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04 Haziran 2019 Salı 20:25 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 20:27

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Taraflar arasında yeni sözleşme için anlaşma sağlanamadı.

Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Taraflar, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Aytemiz Alanyaspor yeni sözleşme konusunda masaya oturdu. Fakat taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Yalçın, ligin 13. haftasında takımın başına geçmiş ve takım sezonu 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

(Ntvspor)

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