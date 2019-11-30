Alanyaspor'da Papiss Cisse, Galatasaray maçında oynamayacak
Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Sakatlığı nedeniyle mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, ilk yarının bitiminde hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu karşılaşmadan önce kart sınırında bulunan Cisse, gördüğü kartın ardından 14. hafta oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.