  • $5,7075
  • 6,4303
  • 245.365
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Haziran 2019 Çarşamba 13:23 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:25

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor

Teknik Direktör Erol Bulut, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı.

Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıklayan Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor.
 
Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak. Yaşanan süreç öncesinde İHA'ya konuşan Bulut, şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, "Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız" ifadelerini kullandı. 

Bazen Bazı Basit İşler de Zorlaşır

<p>Bitlis´te yanlışlıkla trafiğe kapalı yola giren sürücü, kamyonetiyle merdivenlerden çarşı merkezi

Yol bitince aracıyla merdiveni indirdi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekatı'nda 34 terörist etkisiz hale getirildi

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan'dan oğullarıyla ilk poz

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.