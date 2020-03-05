Alanyaspor takım otobüsüne saldırı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenen Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Maçtan sonra Antalya Stadı'ndan ayrılan turuncu-yeşilli ekibi taşıyan otobüs, Dumlupınar Bulvarı'na geldiğinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlandı.
Takım otobüsünün sağ yanındaki ön camı kıran taş, yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı'ya, cam parçaları ise kaleci antrenörü Murat Erdeğer'e isabet etti.
Olayı hafif sıyrıklarla atlatan antrenörlere ilk müdahaleyi otobüste bulunan sağlık ekibi yaptı.
Takım otobüsü, yaklaşık 20 dakika sonra polis araçları eşliğinde olay yerinden ayrılıp Alanya'ya hareket etti.
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