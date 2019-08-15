Alanyaspor, Stuttgart'tan Umut Güneş'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart takımından 19 yaşındaki Umut Güneş'i transfer etti.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına Kurban Bayramı'nda da devam ettiklerini söyledi.
Stutgart'ta forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş'in aynı zamanda Ümit Milli Takım'da da görev yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu sene gençlere biraz daha fazla önem verdiklerini vurguladı.
Umut'un gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İnşallah burada üstün başarı göstererek daha büyük takımlara gidecektir. Kendisine güveniyoruz. Onun için kendisini transfer ettik. Umut'u isteyen başka kulüpler de vardı. Alanyaspor'da çıkış yapabileceği ve daha iyi takımlara gidebileceği noktasında hemfikiriz. Biz ona tüm kapıları açacağız. Umut da inşallah Alanyaspor'umuza ve milli takımımıza katkı sağlayacak." diye konuştu.
Umut Güneş ise Alanya'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Kendisi için en iyi kulübü seçtiğini ifade eden Umut, "Burada genç oyuncuların şans bulduğunu ve nerelere gidildiğini gördük. Umarım elimden geleni yapıp takıma katkı vereceğim." ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından Umut Güneş, kendisini 4 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
(AA)
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