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  3. Alanyaspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a müjdeli haber

Alanyaspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a müjdeli haber

Alanyaspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş'ta milli ara öncesinde oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'dan müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ta sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kevin N'Koudou, sergilediği futbol ile taraftarın beğenisini kazanmıştı.

24 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar skora katkı yapamasa da hem ileri taşıdığı toplar hem de hücumdaki verimliliği ile Siyah-Beyazlılar'a büyük katkı sağlamıştı. Ancak Fransız yıldız, milli ara öncesinde gerçekleşen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilmişti.

1 ay dendi ama...

1 ay sahalardan uzak kalması beklenen N'Koudou'dan müjdeli haber ise dün geldi.

Sağlık heyetinden alınan bilgiye göre yıldız sol kanat oyuncusunun beklenilenden çok daha az bir süre içerisinde iyileştiği ve kısa süre içerisinde hazır hale geleceği öğrenildi. Bu doğrultuda Fransız futbolcunun, 19 Ekim'de deplasmanda Ankaragücü ile gerçekleşecek olan mücadelede formasına kavuşması bekleniyor.

(Fanatik)

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