Alanyaspor kondisyon çalıştı

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 9.30 ve 10.30’da başlayan antrenmanlara futbolcular kondisyon koşularıyla başladı. Turuncu-yeşilliler, idmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00’de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Beşiktaş'ta bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in transferde akıbeti merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe yönetiminin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile nikah tazelemeyi düşünmesi taraftarların büyük bir kısmını isyan ettirdi.